المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة كيلع وموقع يوآف التابعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالصواريخ اليوم ثكنة كيلع وموقع يوآف التابعين للعدو الاسرائيلي، وذلك رداً على اعتداءاته على منطقة البقاع شرق لبنان.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو على منطقة البقاع استهدف مقاومونا قبل ظهر اليوم مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وكان العدو الإسرائيلي جدد اعتداءاته فجر اليوم على القرى والبلدات اللبنانية، وشن طيرانه الحربي عدة غارات مستهدفاً بلدة السفري في قضاء بعلبك، ومرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية في خراج بلدة جنتا بمحلة الشعرة شرق لبنان.