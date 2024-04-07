ترامب يتابع هذيانه الشعبوي

ووفقاً لـ”نيويورك بوست” فإن هذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها ترامب نفسه بالزعيم التحرري الجنوب إفريقي الذي أنهى نظام الفصل العنصري في بلاده في تسعينيات القرن الماضي بعدما أمضى 27 عاماً في السجن.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزداد شعبوية تصريحات رئيس أمريكا السابق مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب كعادته بطريقة غريبة ومثيرة للسخرية، حيث شبّه نفسه بـ”مانديلا العصر الحديث”.

وفي شأنٍ متصل أعلنت حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن جمع تبرعات بولاية فلوريدا بقيمة 50.5 مليون دولار في ليلة واحدة.

ويأتي الرقم القياسي الجديد لترامب بعد أسابيع فقط من تسجيل الرئيس الديمقراطي جو بايدن رقماً قياسيا عندما ظهر في مدينة نيويورك إلى جانب الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون ليحصل على مبلغ قياسي قدره 26 مليون دولار، وهذه المضاعفة التي حققتها حملة جمع التبرعات التي نظمها ترامب مساء السبت تمثل تحولاً هائلا بين الجمهوريين من فئة المانحين العائدين إلى ترامب، حيث تجاوز الرئيس السابق الشهر الماضي عتبة العدد المطلوب من المندوبين اللازم ليصبح مرشح الحزب الجمهوري المفترض للرئاسة في الانتخابات الثالثة له على التوالي.

وقال كبير مستشاري حملة ترامب كريس لاسيفيتا وسوزي ويلز في بيان: “لقد أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن لدينا الأموال اللازمة لدفع الرئيس ترامب إلى (النصر) في الخامس من تشرين الثاني القادم”.

من جهتها، أدلت وزير الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بتصريحات أحرجت فيها بايدن، وهاجمت ترامب.