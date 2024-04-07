حملة لمكافحة مرض “عين الطاووس” لحماية محصول الزيتون

اللاذقية – مروان حويجة

تستمر حملة مكافحة مرض تبقّع عين الطاووس التي أطلقتها مديرية زراعة اللاذقية في مواقع بؤر الإصابة و بجاهزية عالية من فرق وطواقم المكافحة .

ولفت المهندس ياسر محمد رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة اللاذقية إلى أنّ الحملة تستهدف مساحة قدرها حوالي ١٣٠٠ هكتاراً، مشيراً إلى تجهيز كل المعدات والمستلزمات مع برامج عمل موضوعة في خطة المكافحة تشمل عدة محاور بما فيها الجانب الإرشادي التوعوي الوقائي ومنها ندوات توعية وإرشاد في كل مواقع المحافظة.

وركّز المهندس محمد على الأهمية القصوى للإجراءات الفنيّة الزراعية التي تخفف كثيراً من الإصابة كونها تقلل من الحاجة إلى المبيدات والمكافحة الكيماوية بمبيدات متخصصة ،لتطويق هذه الآفة التي تصيب محصول الزيتون ، علماً أن الحملة المجانية انطلقت يوم ١٧ شهر اذار الماضي وتستمر حتى تتفتّح نسبة ١٠ بالمئة من أزهار الزيتون .

ونبه المهندس محمد من مرض عين الطاووس، إذ يعتبر من الآفات الفطرية الخطيرة التي تسبب خسائر كبيرة في إنتاج أشجار الزيتون في المنطقة الساحلية وخاصة في المناطق المنخفضة و أطواق الأنهار والمناطق قليلة التهوية والتعرض لأشعة الشمس .

ولفت المهندس محمد إلى أن المديرية تعمل على تأمين وتوفير المرشّات والجرّارات والمحروقات مجاناً لتنفيذ الحملة.

يشار إلى أنّ الإصابة بهذه الآفة تظهر كبقع على الأوراق تشبه عين الطائر ، ويتسبب المرض اصفرار الأوراق ، وقد يسبب تعرية الأشجار بالكامل وتساقطها وبالتالي ضعف الشجرة وعدم قدرة الازهار على العقد وتساقط الأزهار والثمار .