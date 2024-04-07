حملة مقاطعة إسرائيل” في لبنان ترفض عرض مسرحية “وليمة عرس عند سكان الكهف”

رفضت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” عرض مسرحية “وليمة عرس عند سكان الكهف” للمسرحي اللبناني- الكندي، وجدي معوّض، بعدما تم الإعلان عن عرضها على مسرح مونو في الأشرفية أواخر نيسان الحالي.

وتقدمت الحملة من الجهات المعنية بإخبار مباشر لإيقاف هذا العمل الذي يشارك فيه عدد من الممثلين اللبنانيين وذلك “منعاً للتطبيع ولتبييض جرائم العدو الاسرائيلي” حسب ما جاء في بيان رسمي أصدرته الحملة المذكورة ناشدت فيه الفنانين المشاركين الانسحاب من العمل.

ورأت الحملة أن “معوّض انضم إلى ركب الفنانين والمثقفين المطبعين مع العدو بعدما عرض مسرحيته “الكل عصافير” التي تميّع الصراع مع العدو الصهيوني نهاية عام 2017 في مسرح “لا كولين” الوطني الفرنسي والتي عُرضت بدعم وتمويل من السفارة الإسرائيلية في باريس ومسرح “كاميري” في تل أبيب، ويتكون طاقمها التمثيلي بغالبيته من “الإسرائيليين” أو من حمَلة الجنسية “الإسرائيليّة” أو ممن أكملوا دراستهم في الكيان الصهيوني”.

وأضاف البيان أن “معوض استعان أيضاً بالمؤرخة اليهودية نتالي زيمون دافيس لكتابة العمل. وفي عام 2018 عُرضت المسرحية كذلك في مسرح كاميري في تل أبيب”.