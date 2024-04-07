رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد: ما يجري في قطاع غزة أمر فظيع

عواصم – الأرض المحتلة – تقارير

أكد رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد سيمون هاريس اليوم أن ما يقوم به الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة أمر فظيع، داعياً إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.

ونقلت فرانس برس عن هاريس قوله: “ما نشهده في غزة وأعمال “إسرائيل” هي أمور شنيعة بالكامل… إنها فظيعة وشائنة، حيث نرى أطفالاً تبتر أطرافهم وأطفالا أبرياء يقتلون، إنه أمر لا بدّ من أن يتوقّف”، واصفاً في الوقت نفسه استهداف عمال الإغاثة في غزة “بالمروع والرهيب”.

ومن المرتقب أن يعين البرلمان الإيرلندي سيمون هاريس رسمياً في منصبه الثلاثاء، خلفاً لليو فارادكار الذي استقال من منصبه على نحو مفاجئ في آذار الماضي قبل سنة من الموعد المزمع للانتخابات التشريعية.