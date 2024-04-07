رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد: ما يجري في قطاع غزة أمر فظيع
عواصم – الأرض المحتلة – تقارير
أكد رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد سيمون هاريس اليوم أن ما يقوم به الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة أمر فظيع، داعياً إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.
ونقلت فرانس برس عن هاريس قوله: “ما نشهده في غزة وأعمال “إسرائيل” هي أمور شنيعة بالكامل… إنها فظيعة وشائنة، حيث نرى أطفالاً تبتر أطرافهم وأطفالا أبرياء يقتلون، إنه أمر لا بدّ من أن يتوقّف”، واصفاً في الوقت نفسه استهداف عمال الإغاثة في غزة “بالمروع والرهيب”.
ومن المرتقب أن يعين البرلمان الإيرلندي سيمون هاريس رسمياً في منصبه الثلاثاء، خلفاً لليو فارادكار الذي استقال من منصبه على نحو مفاجئ في آذار الماضي قبل سنة من الموعد المزمع للانتخابات التشريعية.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه رغم عدوانه الهمجي المستمر على قطاع غزة.
ونقلت وكالة إرنا عن شريف قوله في حفل إحياء ذكرى شهداء القنصلية الإيرانية في دمشق بالأهواز: إن “عملية طوفان الأقصى هي بمثابة هزيمة الكيان الصهيوني في حربه مع فلسطين، والصهاينة يريدون الانتقام من هذه الهزيمة باغتيال قادة الحرس الثوري”.
وأوضح المتحدث أن عملية طوفان الأقصى أظهرت الوجه الفاشل للكيان الصهيوني، وما زالت هذه العملية النوعية مستمرة نتيجة تضحيات المقاومة، لافتاً إلى أن العدو لم ولن يحقق أياً من أهدافه على الرغم من عدوانه الهمجي على غزة.
إلى ذلك أكدت وزيرة شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية منى الخليلي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن المرأة في القطاع تعاني ظروفاً هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود جراء العدوان الذي أدى إلى تردي الأوضاع الصحية والمعيشية والنزوح وانعدام المأوى، إضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء.
وأوضحت الخليلي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن 9560 فلسطينية استشهدت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي من بين إجمالي عدد الشهداء البالغ 33175، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ولفتت الخليلي إلى أن هناك ما يقارب من 15000 امرأة حامل حالياً في القطاع 95 بالمئة منهن لا يتناولن كميات كافية من الغذاء، ما يزيد من المخاطر الصحية على الأم والجنين، فيما هناك نحو مليون امرأة نازحة قسراً تواجه مخاطر متفاقمة في مراكز الإيواء التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية والخصوصية وسط الانفصال عن شبكات دعم الأسرة وهناك ما يقارب 37 أماً تقتل يومياً تاركة خلفها عائلات مدمرة وأطفالاً مشردين.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية بينت الخليلي أن قوات الاحتلال شردت 1620 أسرة فلسطينية تضم 710 أطفال في الضفة بما فيها القدس بسبب سياسة هدم المنازل.
من جانبها اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت قاد في جنين والعبيدية في بيت لحم وبير زيت في رام الله وإذنا ويطا وبيت أمر في الخليل، واعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم أسيرتان محررتان.