زيلينسكي ليس أول حليف لواشنطن يقع ضحية الانتخابات الأمريكية
موسكو-كييف -تقارير
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ليس أول حليف لواشنطن يقع ضحية الانتخابات الأمريكية.
ونقل موقع آر تي عن زاخاروفا قولها: “موسكو حذرت كثيراً من التأثير الكارثي للانتخابات الأمريكية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن زيلينسكي لم يدرك ذلك إلا عندما أصبح هو نفسه ضحية لهذه السمة المميزة للنظام السياسي الأمريكي”.
وأوضحت أن “زيلينسكي هو مجرد سطر واحد من قائمة طويلة من ضحايا الانتخابات الأمريكية … هو أحد الذين كانوا على قناعة راسخة بأن الولايات المتحدة هي حليفتهم”.
وكان رئيس نظام كييف صرح في وقت سابق أن كييف أصبحت رهينة للعملية الانتخابية الأمريكية فيما يتعلق بتخصيص المساعدات عبر الكونغرس الأمريكي.
من جهةٍ أخرى صرح زيلينسكي، بأنه يدعم فكرة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة لزيلينسكي تعليقا على احتمال إرسال مدربين عسكريين وفنيين إلى أوكرانيا، فضلا عن تأييده لنشر قوات أجنبية على الحدود الأوكرانية مع بيلاروس لتحرير احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية المرابطة هناك.
وقال زيلينسكي: “أنا أؤيد ذلك تماما. أما بالنسبة للفكرة المتعلقة بقواتنا على الحدود مع بيلاروس، إذا عرضوا علينا ذلك فسندعمهم بكل تأكيد”.
على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 293 طائرة أوكرانية دون طيار، ودمرت مستودعاً للقوارب المسيرة أجنبية الصنع، كما كبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 935 جندياً خلال اليوم الماضي.
وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس أنه في محور كوبيانسك.. صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية.
وفي محور دونيتسك..تم صد 9 هجمات أوكرانية، وفي محور أفدييفكا.. حسنت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” الروسية وضعها على طول الخط الأمامي، كما صدت 11 هجوماً أوكرانياً.
أما في محور جنوب دونيتسك.. حسنت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” الروسية وضعها التكتيكي وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير مستودع يحتوي على قوارب مسيرة تسلمتها أوكرانيا من دول حلف “الناتو”، ومنصتي إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات “إس 300” ورادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز “بي 18”.
وتمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 293 طائرة أوكرانية دون طيار و4 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوراغان”.