شهداء وجرحى في عدوان للاحتلال على خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات للطائرات الحربية والقصف المدفعي الإسرائيلي، والذي تركز على مدينتي خان يونس ومنازل حي الجنينة برفح جنوبي القطاع.

وأصيب مواطنان في محيط منزل قرب مسجد الاستقامة قصفه الاحتلال في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما أطلق طيران الاحتلال النار بشكل مكثف نحو منطقة الزنة، وبني سهيلا، شرقي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد نفذت عدّة غارات على مناطق متفرقة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليلة أمس السبت، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غرباً، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والاحياء الجنوبية للمدينة.