قريباً برنامج الزمالة السورية المجهرية لتطوير المعالجات السنية

دمشق _ حياة عيسى

أكد عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور خلدون درويش أن العمل بالتقنية المجهرية يشكل تطورا في معالجات طب الأسنان في مختلف الاختصاصات، وسيكون برنامج الزمالة السورية المجهرية المزمع إطلاقه لعام واحد وعلى ستة مستويات ومراحل، إذ سيتم التدرج والتنوع بالتدريب ليغطى المجالات المختلفة بالمعالجات اللبية تحت المجهر كمعالجة الأقنية المنحنية والمغلقة أو المتكلسة، وتدبير الأدوات المكسورة داخل الأقنية علماً أنه بسياق المعالجة اللبية من الممكن حصول كسر بالمبارد والأدوات الدقيقة التي يتم من خلالها سحب العصب فمعالجتها وتدبيره سيتم تحت المجهر وبشكل فعال، وكذلك يمكن الإستفادة من المعالجة المجهرية بمعالجة الانثقابات الجذرية والجراحة الذروية أو حول الذروية، لافتاً إلى أن البرنامج يعتبر مبتكراً ومن شأنه تطوير مهارات الأطباء على العمل تحت المجهر، وهي خطوة جديدة من الممكن أن تكون طريق جديد لإدراج برامج مشابهة لتطوير مهارات من نوع آخر كالإجراءات الجراحية تحت المجهر، متابعاً أنه خلال الشهرين القادمين سيتم إطلاق البرنامج بشكل فعلي كونهم الأن بصدد إنجاز كافة التنسيقات العلمية والإدارية.

و أكد الدكتور درويش أنه إنطلاقاً من هذه الرؤية تستطيع الكلية العمل بالبرنامج آنف الذكر كونه منذ حوالي ثلاث سنوات تم تأسيس وافتتاح مخبر التدريبات المجهرية في كلية طب الأسنان، وهو مجهز بمجاهر مخصصة لإنجاز بعض المعالجات السنية وللتدريب على هذه المعالجات تحت المجهر والتكبير المجهري، وبذلك فإن إنجاز العمل تحت المجهر من شأنه المساعدة في تكبير التفاصيل الصغيرة وتوضيحها مما ينعكس على جودة المعالجة بشكل أفضل، وبنفس السياق هناك المعالجات الجراحية المجهرية.

أما فيما يخص الفائدة التي من الممكن الحصول عليها عند طلاب الكلية فقد بين درويش أن دخول المجهر في المعالجة يدخل من خلال المناهج والمحاضرات النظرية التي يتم تقديمها للطلاب ومن خلال التدريبات العملية التي تتم في العيادات، بالتزامن مع وجود جلسات لتدريب الطلاب في المخبر الرقمي الموجود في الكلية، علماً أن فكرة إنشاء المخبر هدفها الأساسي يتمحور في إدخال ثقافة المجهر لمعالجات طب الأسنان فخلال السنوات الثلاث الماضية تم فيها جلسات أسبوعية تستهدف طلاب المراحل الأولى والدراسات العليا ومن يشاء من أعضاء الهيئة التدريسية الراغبين بتطوير خبراتهم في هذا المجال فالتطور لهذا الموضوع تجلى في برنامج (الزمالة السورية المجهرية). وهي جزء من استراتيجية عامة في أروقة كلية طب الأسنان نحو تعدد النشاطات وتفعيل الاتجاهات الجديدة للاختصاص ونشر ثقافة كل ماهو جديد بين الطلاب لتبقى الكلية منصة دائمة لتصدير العلم وتوسيع التدريب واكتساب المهارة في معالجة طب الأسنان.