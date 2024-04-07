كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات

تلقى كلب روبوت في الولايات المتحدة ثلاث رصاصات من بندقية عندما كان يساعد في تحييد مجرم في ولاية ماساتشوستس.

وشارك الكلب الروبوت ويدعى روسكو في عملية للقبض على رجل مسلح مختبئ في مبنى سكني. وكان الكلب أول من تحرك نحو الجاني وفتح الباب الأمامي ونقل الصورة من كاميرا الفيديو إلى الشرطة. ركل المجرم الروبوت عند رؤيته، لكن روسكو نهض وتبع الشخص المجرم إلى الطابق الثاني.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: “عندما أدرك المشتبه به، في مفاجأة واضحة، أن الروبوت خلفه على الدرج، ركل الروبوت مرة أخرى ثم وجّه البندقية في اتجاه روسكو”.

فُقد الاتصال بالروبوت، وتبين لاحقًا أن المجرم أطلق النار على روسكو ثلاث مرات، لكنه أخطأ الهدف. ونتيجة لذلك، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الرجل باستخدام الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لهم، كان روسكو لا غنى عنه في العملية وأنجز مهمته بشكل جيد.