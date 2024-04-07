لجنة تسيير لأمور نادي الطليعة والصعوبات كثيرة

حماة – منير الأحمد

أبصرت لجنة تسيير الأمور في نادي الطليعة النور وذلك بعد صدور القرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وذلك بعد تقديم رئيس النادي ونائبة لاستقاليتهما التي جاءت بعد تراجع نتائج فريق كرة القدم في الدوري الممتاز واقترابه من المراكز المهددة بالهبوط للدرجة الأولى.

وبذلك انتهى الجدل الكبير بين جماهير النادي حول المسؤول عن فقدان الطليعة فرصة الانتقال إلى مواقع قريبة من المقدمة على سلم الدوري، حيث جاءت تشكيلة اللجنة المؤقتة مكونة من الدكتور محمد عبد الكريم رئيساً وعضوية كل من حسان جزار وحسن الطرن ومحمد سعيد الأسود وياسر دبيس.

بكل الأحوال لجنة تسيير الأمور رغم ضيق الوقت الذي منح لها لحين انتهاء الدوري الممتاز إلا أنها مطالبة بالعمل سريعاً وعلى عدة ملفات، وكرة القدم تبدو في المقدمة وهذا الملف الشائك والمعقد يحتاج لحل ولصندوق مالي مليء في ظل المبالغ الكبيرة المطلوبة التي لا تتناسب مع إمكانيات اللاعبين الحاليين، فهل تنجح اللجنة في هذا الاختبار الصعب خاصة أن العمل يحتاج تعاوناً واستقراراً ودعماً مع وجود العديد من العوائق والصعوبات؟