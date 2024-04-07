محادثات صينية أمريكية في بكين وسط آمال بـ”الشراكة”
ووفقاً لـ”أ ف ب” شدد لي، على أن “رواد الإنترنت الصينيين يتابعون عن كثب زيارتها إلى بلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة قوانغتشو (جنوب البلاد)”، مضيفا أن اهتمامهم هذا يظهر “التوقعات والأمل في تحسن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة”.
من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية لرئيس الوزراء الصيني أن “هذه العلاقة لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال حوار مباشر وصريح”.
إلى ذلك قالت يلين: إنه إذا تبين أن الشركات الصينية تدعم روسيا في صراعها مع أوكرانيا، فإن الصين ستواجه “عواقب جدية”.
وفي بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية: “شددت جانيت يلين على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في الصين، يجب ألا تقدم دعماً مادياً لروسيا، بما في ذلك دعم قاعدة الصناعات الدفاعية الروسية”.
وقال وزراء دفاع هذه الدول في بيان مشترك: “إظهاراً لالتزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، ستجري قواتنا الدفاعية المسلحة مجتمعة نشاطا بحريا مشتركا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين”.
وتأتي المناورات لقوات الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا، قبل أيام من عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفلبين واليابان.