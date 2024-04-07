محادثات صينية أمريكية في بكين وسط آمال بـ”الشراكة”

ووفقاً لـ”أ ف ب” شدد لي، على أن “رواد الإنترنت الصينيين يتابعون عن كثب زيارتها إلى بلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة قوانغتشو (جنوب البلاد)”، مضيفا أن اهتمامهم هذا يظهر “التوقعات والأمل في تحسن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة”.

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية لرئيس الوزراء الصيني أن “هذه العلاقة لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال حوار مباشر وصريح”.