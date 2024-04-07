“مدانا أمل” في أمسية طربية تراثية

حمص ـ آصف إبراهيم

يواصل فريق “مدى” تألقه الثقافي والفني من خلال مجموعة أنشطة ثقافية وفنية يواظب على تقديمها بشكل دوري في أماكن متعددة من مدينة حمص، وقد أحيت فرقة “مدانا أمل” بقيادة الفنان دانيال تمور وإشراف عازف الكمان فادي تمور حفلة فنية، مؤخراً، ضمن سلسلة “ترانيم” الدورية في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي بحمص شارك فيها مجموعة من الأطفال واليافعين الموهوبين غناء وموسيقا، قدموا خلالها باقة من الاغاني الطربية والتراثية الراسخة في أذهان الناس، بأسلوب جميل وإحساس عال ينمّ عن مواهب واعدة.

ورافق الحفل رسم بورتريه مباشر لشخصية الفنان فادي تمور بريشة الفنانين فريد وسوف وعلا الحسن، والذي كرم في هذه الأمسية من قبل فريق مدى ومؤسسة “عرب نيوز” الدولية، تقديراً لجهوده البنّاءة في الارتقاء بالموسيقا وتشجيع المواهب الموسيقية الصاعدة.

ويقام هذا الحفل ـ الرابع ـ للفرقة بعد التأسيس، بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص.

وقد تأسست فرقة “مدانا أمل” التي استوحى اسمها من الأمل في نشر ثقافة الحب و السلام في النفوس، كما يقول الفنان فادي تمور، بعيداً عن كل ما يعكر حياة البشر من أمراضٍ و حزنٍ و حروب.

ويذكر أن سلسلة “ترانيم” التي بدأها “مدى” عام ٢٠١٦، تقام بشكل دوري بهدف إغناء الذائقة الموسيقية لدى الجمهور المستمع، وتعزيز دعم المواهب الشابة وتفاعلها مع الجيل الجديد.