8-أبريل-2024
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افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق

بشار المحمد

دمشق -سانا    

افتتح اليوم المبنى الجديد للقسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

كما تفقد الوزيران المقداد وعبد اللهيان أحد جرحى العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، وذلك في مشفى المواساة بدمشق.

وكان مبنى القنصلية الإيرانية تعرّض لعدوان إسرائيلي بالصواريخ قبل أسبوع، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وتدمير المبنى بالكامل.

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