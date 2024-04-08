الرئيس الأسد خلال لقائه عبد اللهيان: قصف الكيان الصهيوني للمدنيين في غزة بهذه الوحشية دليل فشله بتحقيق أهدافه

ونوه الرئيس الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له إلى أن ما يسعى هذا الكيان لتحقيقه اليوم هو محاولة هزيمة المجتمع والشعب في قطاع غزة ليهزم من خلاله المقاومة الفلسطينية، لكن ذلك لن يحصل.

وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان سبل دعم الشعب الفلسطيني دولياً في ظل التغيرات الكبيرة في المواقف الدولية تجاه ما يحصل في غزة، كما بحث معه العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية والدولية.

من جهته أكد الوزير عبد اللهيان أن الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني تعيش أسوأ ظروفها بسبب صمود المقاومة الفلسطينية.