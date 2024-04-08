8-أبريل-2024
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أخبارصحيفة البعث

الغرب طلب من إعلامه الصمت حيال ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

بشار المحمد

موسكو-سانا    

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم الإيعاز لوسائل الإعلام الغربية بعدم ذكر عدد ضحايا هجوم “كروكوس” الإرهابي، وعدم الحديث عن مقتل أطفال خلاله، وذلك بهدف صرف انتباه المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين من هذه الجريمة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: إنه مطلوب من تلك الوسائل عدم جواز إظهار التعاطف والمشاعر الإنسانية تجاه الشعب الروسي، ويأتي ذلك ضمن محاولات الغرب لإلهاء المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين، وذلك عن طريق المنع القاطع لكشف الحجم الحقيقي للمأساة في وسائل الإعلام الغربية.

وفي مساء يوم الـ22 من آذار الماضي وقع هجوم إرهابي على مبنى كروكوس سيتي هول في مدينة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو أسفر عن مقتل 145 مواطناً بينهم عدة أطفال، وتم اعتقال منفذي الهجوم في اليوم التالي.

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