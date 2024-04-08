الوزير الأول الموريتاني يبحث مع السفير السوري تطوير وتعزيز العلاقات

نواكشوط-سانا

بحث الوزير الأول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود مع سفير الجمهورية العربية السورية في نواكشوط قصي مصطفى، سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس إيجاباً على مصالحهما ورفاه شعبيهما والاستفادة المثلى من الفرص والمزايا المتوافرة لديهما في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على الإسراع في استكمال إجراءات التصديق على مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيدين الرئيسين بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

بدوره، شكر السفير مصطفى الجمهورية الإسلامية الموريتانية على مواقفها المشرفة من الحرب على سورية ودفاعها عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.