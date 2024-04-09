العدل الدولية لديها أدلة كافية لإدانة (إسرائيل) بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وكان استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل في مدن غزة ودير البلح ورفح ومناطق شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وإصابة نحو 20 آخرين.

كما لم تكن الضفة الغربية المحتلة غائبة عن التطورات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، كما اقتحمت مخيم بلاطة في المدينة واعتقلت شاباً، كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً خلال اقتحامها أحياء عدة في طولكرم وضاحية شويكة شمالها وقريتي المعصرة والرشايدة في بيت لحم.