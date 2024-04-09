العدو الإسرائيلي يجدّد قصفه للقرى والبلدات اللبنانية

بيروت-سانا

جدّد العدو الإسرائيلي صباح اليوم قصفه للقرى والبلدات اللبنانية محدثاً المزيد من الخسائر في الممتلكات والبنى التحتية.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تعرضت بلدة يارون لقصف مدفعي متقطع من مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تعرضت أطراف بلدة طيرحرفا لقصف مدفعي معاد ما تسبب بوقوع أضرار في المنازل والمزروعات.

وصعّد العدو الإسرائيلي أول أمس من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، حيث قصف طيرانه الحربي منزلاً مأهولاً في بلدة السلطانية، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين.