القيادة المركزية تقدم التهاني للأمين العام بمناسبة عيد الفطر

دمشق- البعث

تقدمت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي للرفيق الأمين العام للحزب، السيد الرئيس المفدى بشار الأسد وأسرته الكريمة بأسمى التهاني القلبية بحلول عيد الفطر السعيد، باسم كوادر “البعث” وقواعده في سورية والوطن العربي وبلدان الاغتراب، متمنين له دوام الصحة والسعادة.

كما تقدموا بأرفع آيات الوفاء والولاء لقيادته الحكيمة والشجاعة لقطرنا الأبي، وجيشنا وشعبنا في التصدي لأعتى الحروب وأكثرها عدواناً وإرهاباً.

وتابعت القيادة في معايدتها: خلف قيادتكم أضحت سورية مركزاً مشرقاً في مقاومة الإرهاب والهيمنة الصهيونية، وفي حلف الاستقلال العالمي.

وأضافت: إن شعبكم سيادة الرئيس المفدى يكبر فيكم اهتمامكم بالحضور المستمر بين أبناء شعبكم على كافة المستويات، ولقاءاتكم المباشرة مع الفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحزبية، على الرغم من مشاغلكم في إدارة التصدي المعجزة للحروب الأربعة الشديدة على سورية.