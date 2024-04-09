روسيا.. دعوات للإخلاء الفوري من أورينبورغ ومناطق جديدة مهددة بسبب الفيضانات

موسكو-سانا

دعت السلطات الروسية السكان في مقاطعة أورينبورغ جنوب البلاد إلى إخلاء مساكنهم بشكل فوري وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال وخطر اتساع رقعة الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة.

ونقل موقع RT عن السلطات قولها: إن منسوب المياه مرشح للارتفاع في الساعات المقبلة ليصل إلى ذروته يوم غد، لافتةً إلى أنه بحلول صباح اليوم غمرت المياه في عموم مقاطعة أورينبورغ أكثر من 10.3 ألف مبنى سكني في 73 بلدة، وتم إجلاء نحو 6.4 ألف شخص بينهم 1.7 ألف طفل.

وتحذر السلطات مع استمرار تدفق المياه في مقاطعة كورغان المجاورة من احتمال وصول الفيضانات إلى عدد من مناطق عاصمة المقاطعة ومنطقة المطار، حيث ارتفع مستوى المياه في نهر الأورال في أورينبورغ بمقدار 25 سم خلال يوم ليصل إلى 897 سم ولم يعد يفصله إلا القليل عن مستوى الخطر البالغ 930 سم.

وتقع 62 بلدة وأكثر من 4.3 ألف منزل يعيش فيها أكثر من 19 ألف شخص في المناطق المهددة بالفيضان.