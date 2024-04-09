ريال مدريد يبحث عن الثأر أمام السيتي في دوري الأبطال

المحرر الرياضي

مباراة من العيار الثقيل سيكون عشاق الكرة على موعد معها مساء اليوم حين يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنكليزي في معقله سانتياغو برنابيو ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومع كل مواجهة بين الفريقين في السنوات الأخيرة كانت الإثارة تبلغ أعلى درجاتها رغم التفاوت في العراقة والتاريخ بينهما، إلا أن التطور الكبير ووجود نجوم من الصف الأول بقميص السيتي جعل المواجهة تتحول لإحدى كلاسيكيات الكرة المحببة لدى الجماهير.

وما سيزيد من المتعة هو وجود رغبة للثأر لدى الريال بعد خسارته أمام السيتي بالذات في نصف نهائي الموسم الماضي برباعية نظيفة، جعلت عشاق الملكي ينتظرون تكرار المواجهة لإعادة الاعتبار ورد الدين.

صفوف الفريقين تبدو مكتملة من ناحية جاهزية العناصر الأساسية لديهما، إلا أن السيتي يبدو أنه سيخوض المباراة بغياب ثنائي الدفاع ناثان اكي وكايل ووكر بسبب الإصابة، فيما تأكدت مشاركة لاعب الوسط فريدريكو فالفيردي رفقة الريال بعد شفائه من الإصابة.

وكعادته ظهر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي واقعياً في تقييمه للمباراة التي شدد أنها صعبة مع وجود توتر كبير قبلها، لكنه أشار إلى أن فريقه يجب أن يكون في أفضل حالاته إذا أراد تحقيق الفوز خاصة أنه استعد بشكل جيد فنياً وذهنياً لها.

وحول إمكانية تكرار النتيجة السلبية التي تحققت الموسم الماضي قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”لعبنا من دون شجاعة ومن دون شخصية، الشجاعة والشخصية أساسيتان في هذا النوع من المباريات وافتقدناهما في مباراة إياب الموسم الماضي”.

أما مدرب السيتي بيب غوارديولا فحاول إبعاد الضغط عن فريقه معترفاً أن تاريخ الريال الكبير في البطولة يجعله مرشحاً دائما لتحقيق الفوز موضحاً في تصريح صحفي:”ليس من الضروري أن نقول ما هو ريال مدريد في هذه المسابقة، مباراة الإياب ستقام على أرضنا ولكن قبل موسمين كانت خارج أرضنا ، علينا أن نلعب مباراتين جيدتين هناك وهنا من أجل التأهل”.

وأضاف غوارديولا: “بالنسبة لنا في السنوات الأخيرة كنا متسقين تماماً عدة مرات في ربع ونصف النهائي والنهائي، لقد بدأنا في هذا الروتين المتمثل في التواجد في المراحل الأخيرة وعندما تلعب في المراحل الأخيرة فإنك تواجه الأفضل في البطولة”.

بلغة الأرقام سبق للفريقين أن تواجها في دوري أبطال أوروبا في عشر مباريات فاز السيتي في أربع منها وريال مدريد في ثلاثة، وتعادلا في ثلاثة مباريات، حيث سجل ريال مدريد 14 هدفاً خلالها مقابل 17 هدفاً تلقتها شباكه.