زراعة حماة تطلق حملة لمكافحة حشرة “السونة”والفلاحون متخوفون

حماة – ذُكاء أسعد

أطلقت مديرية الزراعة في حماة حملة لمكافحة حشرة “السونة والنطاطات”، إذ كافحت المديرية مساحة 600 هكتاراً في قرى عقرب، وقفيلون، والحميري، وكفرقدح، وبولص، وخربة عارف، وموسى الحولة، بشكل مجاني عن طريق المرشات .

وأكد مدير الزراعة المهندس أشرف باكير استمرار الحملة لباقي قرى دائرة الزراعة وذلك بعد الكشف الحقلي من قبل الفنيين في الوحدات الإرشادية والوقاية، مشدداً على ضرورة تعاون الفلاحين مع الوحدات الإرشادية لتنفيذ برنامج المكافحة، مشيراً إلى استمرار أعمال المكافحة خلال فترة العيد لاسيما بعد تعرض محصول القمح لعدة إجهادات خلال هذا الموسم، إذ تعرض خلال موسم الشتاء للغمر بمياه الأمطار بسبب غزارة الهطولات المطرية، ومن ثم تعرض الموسم لارتفاع الحرارة المترافق مع الرطوبة المرتفعة خلال الشهر الماضي ما أدى لتهيئة ظروف بيئية لانتشار الأمراض الفطرية مع بدء ظهور الإصابات الحشرية “النطاطات” على أطراف الحقول وعلى ضفاف المصارف الزراعية.

من جهته، استبشر مدير هيئة تطوير الغاب، المهندس أوفى وسوف، بموسم جيد نتيجة غزارة الأمطار هذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح ضمن مجال هيئة تطوير الغاب 44380 هكتاراً مابين مروي وبعل.

ورغم كل التوقعات بموسم قمح مبشر، يتخوّف الفلاحون من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار وتأثيرها على المحصول، لاسيما مع حاجة القمح لأمطار نيسان أو تعويضها في حال احتباسها عن طريق تأمين ريات تكميلية دون تكاليف كبيرة تذكر، ليؤكد مدير الشركة العامة لكهرباء حماة المهندس حبيب خليل بدء تطبيق برنامج الدعم الكهربائي للسقاية ووضع برنامج وصل كهربائي لمدة ثلاث ساعات متتالية، ولمرتين في الأسبوع، للمناطق المزروعة بمحصول القمح الاستراتيجي بهدف دعم هذا المحصول وزيادة إنتاجه.