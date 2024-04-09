سورية تعرب عن دعمها لفنزويلا بإجراء الانتخابات الرئاسية دون تدخلات خارجية 

دمشق-سانا

أعربت سورية عن دعمها لفنزويلا الصديقة في إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تموز القادم ومعارضتها بشدّة لأي تدخل خارجي في هذه العملية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: “تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن دعمها لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة في إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 28-07-2024 وفقاً للدستور الفنزويلي، وبما يعكس رغبة وإرادة الشعب الفنزويلي الصديق، وتعارض بشدّة أي تدخل خارجي في هذه العملية وتعدّه تدخلاً في الشؤون الداخلية الفنزويلية”.

وأضافت الوزارة” “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعلن مجدّداً وقوفها الى جانب حكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية، في مواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وترى أن هذه العقوبات ما هي إلا استمرار للغطرسة الأمريكية وللنهج الأمريكي الساعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة في العالم”.