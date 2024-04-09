9-أبريل-2024
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الصفحة الاخيرةصحيفة البعث

لتعزيزها قيم العطاء.. منى واصف تمنح “القلب الذهبي”

Najwa Saleba

ملده شويكاني
تلقت الفنّأنة منى واصف دعوة تكريم خاصة “في آي بي ـ توب- دكتورس” لتتويجها بجائزة “القلب الذهبي” لأكثر الشخصيات الفنية إلهاماً في تعزيز قيم العطاء الاجتماعي، إذ اختيرت لتكون من أبرز الشخصيات العربية المؤثرة في المجتمع.
وذلك في حفل تكريم شخصيات قيادية متميزة في قطاعي التجميل المجتمعي الطبي وأصحاب المسيرة المبدعة في إثراء الإنسانية والسمو بها من خلال إنجازات تهدف إلى تحقيق الارتقاء المجتمعي في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحضور شخصيات رسمية وعدد من نجوم “هوليوود” و”بوليوود” والعالم العربي، وذلك في الرابع من شهر أيار القادم – 2024 في دبي- برج العرب.
وتأتي هذه الجائزة بعد حصولها على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، لتكون بطلة فيلم “الرسالة” الفنانة السورية منى واصف من أهم الشخصيات العالمية التي ربطت بين الفنّ والمجتمع بعلاقة كاملة ومتكاملة.
يذكر أنّ واصف شاركت في هذا الموسم الدرامي ببطولة المسلسل الاجتماعي “اغمض عينيك” وحصل على نسبة مشاهدات مرتفعة لأثره الإيجابي وموضوعه الإنساني بتناول مرض طيف التوحد، ليضيف نجاحاً جديداً إلى مسيرتها الفنية الحافلة بالعطاءات والإبداعات على مدى ستين عاماً.

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