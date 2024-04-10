10-أبريل-2024
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الرئيس الأسد يهنئ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد

بشار المحمد

دمشق-سانا   

هنّأ السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أبناء القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وذكرت وزارة الدفاع في صفحتها على موقع فيسبوك، أن الرئيس الأسد تقدّم بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أبناء قواتنا المسلحة بأحرّ التهاني والتبريكات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل، وأن ينعم على عائلاتهم بالصحة والخير، وأن يعيد هذه المناسبة على جميع أبناء وطننا الغالي، وقد تحقق النصر الكامل على الإرهاب وأدواته وداعميه، وتحرّر كلُّ شبرٍ من دنس الاحتلال، واستعادت سورية ألقها وازدهارها وحضورها الفاعل والمحوري.

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