بمناسبة عيد الفطر… وضع أكاليل الورود على أضرحة الشهداء في المحافظات

البعث-محافظات



بمناسبة عيد الفطر السعيد أقيمت في جميع المحافظات فعاليات متنوعة، وفي طليعتها زيارة أضرحة الشهداء، وتفقد جرحى الجيش في المشافي.

ففي اللاذقية (مروان حويجة)، زار وفد حزبي ورسمي وشعبي تقدّمه الرفيقان المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، وقيادتا فرعي الحزب والجبهة الوطنية التقدمية، روضة الشهداء في بسنادا، ووضعوا إكليلاً من الورود على نصب الجندي المجهول، وقرأوا الفاتحة على أرواح أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر.

والتقى الرفيقان أمين الفرع والمحافظ عدداً من ذوي الشهداء، واستمعا إلى طلباتهم، مؤكدين على متابعتها من قبل الجهات المعنية وتنفيذها وفق الامكانات والقوانين.

كما وزّعت محافظة اللاذقية ألبسة جديدة على أبناء الشهداء والجرحى والمفقودين من مدنيين وعسكريين.

وفي حلب (معن الغادري)، زار الرفيقان أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب، ومحافظ حلب حسين دياب، وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة صلاة ضريح الجندي المجهول، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء.

كما زاروا المشفى العسكري واطمأنوا على صحة جرحى أبطال الجيش، وقدموا لهم التهنئة بمناسبة العيد.

من جانبهم أكد الجرحى أنهم بإنتظار تعافيهم ليعودوا إلى مواقعهم لمواصلة الدفاع عن الوطن حتى تطهير كامل أرضه من دنس الإرهاب والأعداء، مجددين عهد الولاء و الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد والمضي خلف قيادته الحكيمة حتى تحقيق النصر.

وفي حمص (صديق محمد)، قام وفد رسمي وشعبي يترأسه الرفيق عمر حورية، أمين فرع الحزب وقائد المنطقة الوسطى، والمهندس نمير مخلوف محافظ حمص، بزيارة ضريح الشهداء بمقبرة الفردوس “مقبرة الشهداء “، وقدمت ثلة من حرس الشرف المراسم المعتادة، وتم وضع أكاليل الورود على الضريح.

كذلك شارك محافظ حمص أطفال وأبناء الميتم الإسلامي فرحة عيد الفطر، بفقراتهم التي قدموها وضحكاتهم التي زينت فرحاً قلوب الحاضرين، كما قدموا فقرات إبداعية بالروبورت من الفرق التي نالت المركز الثاني بالبطولة السنوية للروبورت.

شارك بالزيارة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص وكوادر وإداريي الجمعية الخيرية الإسلامية (عون) المشرفة على إدارة الميتم.