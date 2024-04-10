بهدف الحدّ من التوترات… رئيس الصين يلتقي رئيس تايوان الأسبق

بكين – وكالات

أجرى رئيس الصين شي جين بينغ محادثات اليوم مع رئيس تايوان الأسبق ما يينغ جيو الذي يدعم إقامة علاقات أوثق مع الصين.

ووفقاً لـ”أ ف ب” فقد ذكرت قناة CCTV الحكومية أن ما يينغ جيو، الذي قاد تايوان في الفترة من 2008 إلى 2016 ويتواجد حالياً في بكين في جولة تستغرق 11 يوماً، التقى جين بينغ بعد ظهر الأربعاء.

وتوجه رئيس تايوان الأسبق إلى الصين في الأول من نيسان في رحلة سلام؛ لتهدئة التوترات مع بكين التي تعلن دائماً بأنها تهدف إلى إعادة ضم تايوان إلى الوطن الأم “الصين”، وكان يقود وفداً من 20 طالباً، وقام بزيارة لشركات التكنولوجيا والجامعات والمواقع التاريخية في جميع أنحاء البلاد، قائلاً: إن الرحلة تهدف إلى تعزيز التبادلات الشبابية وتقليل العداء وجمع حسن النية مع بكين.

وأشرف الرئيس الأسبق على تحسن العلاقات عبر المضيق وعقد قمة تاريخية مع جين بينغ في سنغافورة عام 2015، لكن العلاقات تراجعت منذ انتخاب خليفته تساي إنغ وين عام 2016.

ومن المتوقع أن يؤدي انتخاب نائب تساي، لاي تشينج تي، في كانون الثاني من عام 2025 إلى تفاقم العلاقات عبر المضيق، حيث وصفته بكين بأنه انفصالي خطير.

من جهةٍ ثانية، أكدت الصين رفضها أي انتقاد أو ضغط بشأن علاقتها بروسيا بعدما حذّرت واشنطن من أنها ستحمل بكين المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية في أوكرانيا.