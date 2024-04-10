حرب غزة ترفع عجز موازنة “إسرائيل” إلى 4 مليارات دولار في آذار الماضي

البعث – وكالات

ارتفع العجز المالي الإسرائيلي لشهر آذار الماضي إلى 15 مليار شيكل (أكثر من 4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز البالغ 2.7 مليار شيكل (نحو 720 مليون دولار) المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتقرير مالي أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية ، فقد توسع العجز التراكمي خلال الـ12 شهرا الماضية بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت وزارة المالية أيضا أن إجمالي العجز منذ بداية العام الحالي وصل إلى 26 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار)، في تناقض كبير مع الفائض التراكمي البالغ 14.2 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب “جيروزالم بوست” فإن هذا العجز يؤكد الضغوط المالية التي تواجهها إسرائيل وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة وقدرت وزارة المالية أن الإنفاق المرتبط بالحرب وصل إلى 27.6 مليار شيكل (نحو 7.5 مليارات دولار) منذ بداية العام، مع ارتفاع النفقات التراكمية منذ اندلاع الحرب إلى 52.5 مليار شيكل (14.2 مليار دولار).

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي يغطيها صندوق التعويضات، المخصص لتعويض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدها الإسرائيليون خلال الحرب وفي الوقت نفسه، اختار بنك إسرائيل، البنك المركزي في البلاد، الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 4.5% في ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة وذكر بنك إسرائيل أن “حجم عدم اليقين بشأن نطاق ومدة الحرب وآثارها كبير جدا”، موضحا قراره بالحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5%. وتابع: “للحرب معنى اقتصادي كبير سواء بالنسبة للنشاط الحقيقي أو الأسواق المالية، ولا تزال علاوة المخاطرة في السوق مرتفعة للغاية”.