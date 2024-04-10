روسيا: الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية ستطرح في مجلس الأمن

من جانبه ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عميلة للنظام الأوكراني كانت تحضر لتنفيذ هجوم إرهابي في أحد المقرات الأمنية في البلاد بتكليف من الأمن الأوكراني، حيث صودرت منها 3 قطع من مادة “تي إن تي” المتفجرة بوزن 400 غرام كانت بحوزتها.

وعلى المقلب الآخر، أعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لمبيعات عسكرية أجنبية طارئة بقيمة 138 مليون دولار للنظام الأوكراني لتوفير الإصلاحات المهمة وقطع الغيار لأنظمة صواريخ “هوك” في كييف. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب جولة مماثلة بقيمة 300 مليون دولار لدعم الذخائر كان قد أعلن عنها البنتاغون الشهر الماضي. كما تبحث وزارتا الخارجية والدفاع عن سبل لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بينما تظل حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار متوقفة في الكونغرس. من جهته، قال وزير الدفاع لويد أوستن خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل أمس الثلاثاء: “إن الولايات المتحدة تخاطر بسقوط أوكرانيا في أيدي روسيا إذا لم تقدم لها دعماً.