شركة إنشاء الخطوط الحديدية مستمرة بتنفيذ مشاريعها خلال عطلة العيد

البعث – محرر المحليات

أكد المهندس محمد اسماعيل العمر، مدير عام شركة إنشاء الخطوط الحديدية، أن الشركة مستمرة في تنفيذ الأعمال والمشاريع الانشائية المطلوبة خلال فترة العطلة، وفق برنامج زمني مخطط عبر المناوبات والورديات العاملة.

وكشف المهندس العمر أنه وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يتم التحضير لاعمال صيانة وإعادة تأهيل تفريعة الخط الحديدي الواصل الى صوامع ومطحنة الغزلانية بريف دمشق، والتي تشمل أعمال ازالة ردميات وتنفيذ ردميات بالتربة المحـ،سنة لاصلاح ترابية الخط الحديدي بإلإضافة الى نزع سلالم ومفاتيح مشوهة وقشط للبلاست واعادة تمديد المفاتيح والسلالم واعادة الخط جاهز للعمل.

من جانبه، أوضح المهندس يوسف سليمان، رئيس دائرة التنفيذ في الشركة، أنه يتم حالياً العمل في عدة مشاريع منها مشروع المرفأ الجاف في حسياء، مع استمرار العمل في معمل العوارض البيتونيه في مدينه حمص لتنفيذ الاعمال المطلوبة حتى يوم العيد، ومتابعة أعمال تحميل البحص البازلتي على القطارات بدون توقف على مدى كامل ايام العطله ليتم فرشه في مناطق التمديد خاصةً في مشروع المرفأ الجاف، اضافة لنقل المفاتيح من مركز تجميع كفرعايا الى موقع التمديد في محطة المرفا الجاف بحسياء.

وأشار المهندس يزن حمادة، رئيس دائرة القسم العلوي في الشركة، إلى التحضير جار حالياً للبدء بموسم التكسير لعام 2024 بعد ان تم اجراء الصيانة الدورية لكافه الكسارات الموجوده في مواقع الشركه حيث يوجد خطة متكاملة لإنتاج البحص في هذا العام.