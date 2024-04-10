طموحات كبيرة لكرة حطين مع الكادر الجديد

اللاذقية – خالد جطل

بعد أن أقالت إدارة نادي حطين الكادر الفني والإداري لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن عمار ياسين، بعد تعادله مع الطليعة في الجولة التاسعة عشرة للدوري الكروي الممتاز، باتت الأنظار موجهة إلى الكادر الجديد الذي سيكون مطالباً بتحسين صورة الفريق.

وكان الياسين قد تولى تدريب الفريق خلفاً للمدرب أنس مخلوف الذي تولى قيادة الفريق في 8 مباريات نجح فيها بتحقيق الفوز في خمس منها وخسر ثلاث مباريات، فيما قاد الياسين الفريق في 11 مباراة فاز فيها الفريق في أربع منها وتعادل في مثلها وخسر 3 مباريات.

بلغة الأرقام، نجد أن حصاد حطين مع المخلوف كان 15 نقطة من أصل 24 نقطة ممكنة، وحصاد الياسين 16 نقطة من أصل 33 نقطة ممكنة، وبقي للفريق 3 مباريات مع كل من الحرية والوثبة وجبلة، والتي ستكون تحصيل حاصل، ولن تقدم ولن تؤخر، في منافسات الدوري، وسيكون الاهتمام مركزاً، على ما بقى من استحقاقات، وهو كأس الجمهورية حيث تأهل حطين إلى نصف النهائي وتنتظره مواجهة صعبة مع الوحدة ذهاباً وإياباً، وفي حال تأهله للنهائي سيواجه الفائز من مواجهتي جاره تشرين والفتوة بطل الدوري.

وسبق لحطين أن تعرض لسيناريو مشابه لما يمر به حالياً قبل موسمين، عندما فقد حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري، وتأهل لنهائي الكأس حيث خسر مع جاره جبلة بركلات الجزاء الترجيحية.

ويسعى الفريق الذي كلف مئات الملايين إن لم يكن أكثر لتعويض ما ضاع والخروج بما يحفظ ماء وجهه أمام جمهوره المتعطش للتتويج بلقب ثان يضاف الى لقب يتيم ووحيد وهو كأس الجمهورية بعد ضياع لقب الدوري وإبتعاد الفريق عن المقدمة وحلوله حالياً بالمركز الخامس برصيد 31 نقطة ومع خصم نقطتين من اتحاد الكرة من رصيد الفريق كعقوبة اتحادية تراجع الفريق مرتبتين ليحل في المركز السابع.