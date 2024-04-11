بيسكوف: الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لمبادئ القانون الدولي

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إدانة الكرملين للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونقلت نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: إن “هذا الهجوم يعد انتهاكاً لجميع مبادئ القانون الدولي”، موضحاً أنه “من المهم للغاية الآن أن يحافظ الجميع على ضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وهو وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به على أي حال”.

وفي الشأن الأوكراني أكد بيسكوف أن بلاده منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وأن المفاوضات مفضلة بالنسبة لروسيا.

وأضاف: “أكد الرئيس بوتين مراراً وتكراراً أننا لا نزال منفتحين على عملية التفاوض” وتابع: “أولاً علينا أن نفهم أي نوع من صيغ السلام هي المطلوبة، وثانياً عملية التفاوض دون روسيا لا معنى لها”، مشدداً على أن التفاوض هو طريقتنا المفضلة لحل قضايانا، ولكن في ظل الظروف التي تم فيها حظر عملية التفاوض هذه من قبل الأوكرانيين أنفسهم لا نرى حتى الآن أي أفق أمامنا.