تونس والعراق يؤكدان ضرورة وضع حدٍ للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

تونس-لندن-تقارير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ضرورة العمل والتحرك لوضع حدٍ للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا عن الرئاسة التونسية قولها في بيان: إن الرئيسين شدّدا خلال مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة وجود إرادة ثابتة من أجل أن تجتمع الأمة كلها على كلمة سواء لوضع حد للمجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعبنا في فلسطين.

وأعرب الرئيسان عن الإيمان الثابت في حق الشعب الفلسطيني باسترداد حقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعلى المقلب الغربي الذي تشهد شوارعه حراكاً ساخناً احتجاجاً على مجازر الكيان الصهيوني في غزة، ولا سيما في بريطانيا، حيث تواصل جموع المحتجين إدانتها لسياسة حكومتها الداعمة للكيان، وقد نظم ناشطون بريطانيون احتجاجات أمام مقر وزارة الدفاع البريطانية في العاصمة لندن رفضاً لاستمرار الحكومة في تمويل بيع الأسلحة للكيان، وأكدت حركة “مطالب الشباب” التي ساهمت في تنظيم الاحتجاج أن ناشطين مشاركين أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء، موضحة أن “الشباب البريطانيين لن يقبلوا بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح بريطانيا بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل”.

واعتقلت الشرطة البريطانية 5 من المحتجين، وذلك بعد ساعات فقط من توجيهها اتهامات لثلاثة أشخاص لتنظيمهم احتجاجاً مؤيداً لفلسطين أمام منزل زعيم “حزب العمال” المعارض كير ستارمر في لندن.