حركة النقل تأثرت بالواقع الاقتصادي خلال العيد

طرطوس – محمد محمود

تأثرت السفريات لمحافظة طرطوس في العيد بالواقع المادي، والظرف الاقتصادي، وتكاليف السفر المرتفعة، فراوحت معظم الأسر في قراها ومدنها ومنازلها مع حركة تنقل وسفر محدودة جدا سواء بين المحافظات، أو بين القرى في ريف طرطوس والمدينة.

و أوضح آصف حسن عضو المكتب التنفيذي المختص أن المحافظة عملت على إيجاد آلية لضمان استمرارية حركة النقل في العيد وتنظيم السير للمركبات العاملة،إذ تم إحداث مناوبات منتظمة لكافة الخطوط الموجودة في المحافظة بحيث تكون المناوبات مناصفة بين الخطوط الفردية، والخطوط ذات الأرقام الزوجية مع توزيع مخصصات المازوت بشكل منتظم بحسب تنقل وسير كل آلية.

وفيما يتعلق بتكاسي الأجرة. بين حسن أن العمل ما زال مستمراً لتركيب أجهزة GPS للتكاسي العامة، حيث وصل عدد الأجهزة التي تم تركيبها إلى ٢٥٠٠ جهاز، إذ سيتم مراقبة عمل تلك السيارات بعد الانتهاء من التركيب لضمان حركة أكثر نشاطا وخاصة مع بدء الموسم السياحي.

وأشار حسن إلى أن كراج طرطوس يشهد حركة نشطة ومقبولة ضمن فترة العيد باعتباره مركز ربط هام للمحافظة.