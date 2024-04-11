رئيس كوريا الديمقراطية: سنوجه ضربة قوية للعدو إذا اختار المواجهة العسكرية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن كيم قوله خلال زيارته لجامعة كيم جونغ إيل العسكرية والسياسية: إنه “يجب أن تكون جمهورية كوريا الديمقراطية مستعدة بشكل أكثر ثباتاً وإتقاناً للحرب والتي يجب الانتصار بها دون فشل”، متعهداً بتعبئة جميع إمكانيات بلاده لمواجهة أي محاولة من قبل الأعداء لاستهدافها.

ودعا كيم إلى “العمل على تحقيق نجاحات أكبر في التعليم وتنمية مواهب عسكرية جديدة مخلصة وقادرة على التغلب على العدو بتفوق معرفي وعقلي وقتالي وأخلاقي وتكتيكي”.

وزادت كوريا الديمقراطية هذا العام من اختباراتها القتالية، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز من البحر والبر، وإجراء تدريبات تشمل منصات إطلاق صواريخ فضائية متعددة، وذلك رداً على الاستفزازات الأمريكية المستمرة ضدها.