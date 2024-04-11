روسيا: تصريحات بايدن حول أوكرانيا تحمل الكثير من الشر

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن نتيجة نزاع أوكرانيا تعتمد على قرار الكونغرس بدعم كييف، بأنه يحمل الكثير من الشر ويظهر تعطشاً للمزيد من الموت والدمار.

وأكد مدفيديف عبر “تلغرام” أن هذا التصريح يدعو بكل وضوح إلى المزيد من القتل وزيادة عدد الضحايا.

كذلك اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” حول إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا تحمل إنذاراً بمزيد من التصعيد، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتخلي عن التصريحات غير المسؤولة التي تنطوي على مخاطر تصعيد لا يمكن التنبؤ به، كما ذكّر بأن الانتصارات القوية للقوات الروسية على الجبهة تؤكد أن الأمريكيين خسروا وفشلوا في محاولة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

على الصعيد الميداني، أفاد المنسق السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف بضربات مركزة منشآت الطاقة ومواقع للقوات العسكرية الأوكرانية، حيث تم استهداف محطة تريبيليا للطاقة الحرارية بالقرب من كييف، كما تم قصف الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه مصيباً تشكيلات القوات الأوكرانية، التي كان من المخطط نقلها إلى بلدة رابوتينو، فضلاً عن قصف منشأة طاقة في المقاطعة، ومحطة السكك الحديدية في خيرسون.

كذلك أصاب القصف القوات الأوكرانية في ثكنة بضواحي لفوف، وتعرضت مدينة ستري في المقاطعة لهجوم روسي بخمسة صواريخ، أصاب أحدها محطة الطاقة الحرارية في المدينة.

إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على 5 مقاطعات روسية وجمهورية موردوفيا جنوب غرب البلاد.