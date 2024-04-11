عجز الميزانية الأميركية يتجاوز تريليون دولار لغاية نهاية آذار المنصرم

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الحكومية تجاوز تريليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.

وأوضحت الوزارة في بيانات نقلتها وكالة فرانس برس أنه في الفترة من تشرين الأول إلى آذار الماضي ارتفعت الإيرادات بنسبة سبعة بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار، فيما ارتفعت النفقات بنسبة ثلاثة بالمئة، لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار.

وأشارت وزارة الخزانة إلى زيادة بنسبة 32 بالمئة في إجمالي عائدات ضرائب الشركات، وزيادة في موارد الضرائب الشخصية أيضاً، موضحة أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى زيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام، والتي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة إلى 522 مليار دولار بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما ارتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 410 مليارات دولار، في حين ارتفع إنفاق إدارة الضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 741 مليار دولار.

وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين أن المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع دفعت العام الماضي مبالغ كبيرة بسبب إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

وفي شأنٍ متصل، أفادت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية بأن ارتفاع أسعار الاستهلاك استمر في التسارع في الولايات المتحدة خلال آذار الماضي، ليبلغ 3.5 بالمئة على مستوى سنوي مقارنة بـ 3.2 بالمئة في شباط، لافتةً إلى أن التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار تبدّل أسعار الطاقة والغذاء وبالتالي يعتبر أقل تقلباً، على حاله خلال عام واحد عند 3.8 بالمئة، في حين كان المحللون يأملون في أن يستمر في التباطؤ التدريجي.

ويخشى الأمريكيون أن تقضي عودة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، على أي احتمال بقيام الاحتياطي الفيدرالي بأول خفض لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه المقرر منتصف حزيران المقبل، وهي خطوة كانت تأملها الأسواق منذ فترة طويلة.

وتأثرت الأسواق سلباً بالأرقام الجديدة، إذ أنهت أسواق المال في وول ستريت تداولات أمس على تراجع، حيث خسر مؤشر داو جونز 1.09 من قيمته، بينما تراجع ناسداك بنسبة 0.84 بالمئة.