ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى ذروة غير مسبوقة وذلك بفعل مؤشرات نمو للاقتصاد الأميركي وارتفاع سوق الأسهم.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولاراً للأوقية، وسجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق بلغ 2395.29 دولاراً، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 28.75 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولاراً.