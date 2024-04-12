في اليوم الـ 189 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة… عشرات الشهداء والجرحى

الأرض المحتلة-تقارير

يتواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ 189، حيث استشهد 25 فلسطينياً على الأقل، وأُصيب العشرات إثر ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة بقصفه منزلاً في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بالمخيم الجديد في النصيرات بالتزامن مع استهداف طيران الاحتلال عدداً من المنازل شمال المخيم وسط القطاع، كذلك انتشلت الطواقم الطبية والأهالي جثامين 13 شهيداً من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في منطقة البلد وحي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33634 شهيداً و 76214 جريحا، مبينةً أن 89 شهيداً و120 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان للضفة الغربية نصيبها من العدوان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب مدينة الطوباس، ونشرت قناصتها على مدخل المخيم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة أربعة آخرين بجروح، كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدن قلقيلية وطولكرم والخليل وجنين واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، كما قامت باعتقال شاب.