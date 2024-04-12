كرة خطاب تلاحق حلم التأهل إلى الدوري الممتاز

حماة – منير الأحمد

طموح كبير وضعه نادي خطاب نصب عينيه منذ بداية الموسم الكروي الحالي، وهو التأهل إلى الدوري الممتاز وليكبر هذا الحلم بعد بلوغه الدور النهائي.

مرحلة جديدة سيخوضها فريق خطاب على طريق تحقيق حلمه حيث سيلاقي فريق الشعلة بطل المجموعة الجنوبية بطريقة الذهاب والإياب نهاية الشهر الجاري،

مدرب الفريق الكابتن ياسر البني أكد ل “البعث” أن وصول الفريق إلى الدور النهائي هو إنجاز بحد ذاته وخاصة أن كل مقومات النجاح كانت متوفرة حيث كان الفريق يعيش أحلى أيامه منذ اللحظات الأولى لانطلاق دوري الدرجة الأولى حيث سارت عملية التحضير للدوري بشكل جيد.

وأضاف البني: اوقعتنا القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب سبعة فرق ولعبنا ذهاباً وإياباً وتصدرنا المجموعة بجدارة ومن دون أي خسارة من تسع انتصارات وثلاث تعادلات وسجلنا 28 هدف وعلينا 8 اهداف، وانتقلنا إلى الدور الثاني حيث ضمت مجموعتنا أربع فرق وهي الهلال والجهاد والنواعير ولعبنا أيضاً بطريقة الذهاب والإياب ، وتمكنا في النهاية من احتلال المركز الثاني وبه تأهلنا إلى الدور النهائي الذي فرض علينا العمل بجد من أجل ضمان تجاوز فريق الشعلة لذا قدمت الإدارة كل ما هو مطلوب منها للاعبين والكادر الإداري والتدريبي لإنجاز المهمة الأصعب هذا الموسم.

وبيّن البني أن الفريق جاهز فنياً وبدنياً للدور النهائي بعد خوضه تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية والتي سبقها خوض مباريات الدور الثاني، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود انسجام وتفاهم كبير بين اللاعبين والإدارة والداعمين الذين يقدمون كل ما هو ممكن من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وشدد البني على أن المباراة الفاصلة مع فريق الشعلة في صعبة جداً كونه من الفرق الجيدة ولديه كادر فني خبير لكن بنفس الوقت الطموح هو الفوز فقط والذي لا بديل عنه من أجل عدم الدخول في الحسابات وحجز بطاقة التأهل.