معاناة مادية ومنشآتية لنادي عرمان

السويداء – زياد عامر

يعيش نادي عرمان ظروفاً صعبة أوقفت طموحاته حيث لا يملك مقراً ولا ملاعب خاصة به وقد تغلب على ظروفه الصعبة وعاش خمس سنوات في أولى درجات كرة الصالات وقد غادرها مرغماً، ولم يوفق هذا الموسم بالحصول على بطولة المحافظة بسبب خسارته أمام جاره نادي صلخد.

رئيس النادي مطيع صيموعة كشف ل “البعث” أن الحالة الفنية للألعاب غير مرضية حيث أضحى نشاطها موسمياً حيث تنتظر نهاية العام الدراسي كي تدخل إلى (باحات) المدارس، موضحاً أن كرة الصالات تعاني مع التكاليف المالية لها كبيرة خصوصاً أجرة وسائط النقل إلى الملاعب الخاصة.

وعن واقع المنشأة التي كانت سابقاً قائمة دون اكساء أشار صيموعة إلى أنه تم استبدالها بقطعة أرض مساحتها خمس دونمات بعد تلقي الوعود من أحد المغتربين بإنشاء ملعب معشب صغير لكن وعوده ذهبت أدراج الرياح، مشدداً على أن المعوقات كثيرة خصوصاً المادية حيث بات التركيز منصباً فقط على العملية التدريبية لرياضة الكيك بوكسينغ بإشراف المدرب نزار الحلبي.