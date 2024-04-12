موسكو تؤكد عدم رفضها التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا     

موسكو-تقارير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك، وخلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو، قال: “نحن لم نتخل أبداً عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك”، مضيفاً: “موسكو لم تبدأ هذه الحرب في عام 2014، بل بدأ كل شيء بانقلاب في كييف”، كما جدد التأكيد على خيار المفاوضات، شريطة عدم فرض مخططات لا علاقة لها بالواقع.

ولفت بوتين إلى أن موسكو امتنعت عن شنّ هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء، لكنها اضطرت الآن للرد على الهجمات التي ضربت منشآت الطاقة الروسية، موضحاً أن تلك الضربات هي جزء من عملية نزع السلاح الأوكراني.

وتعليقاً على تصريحات السلطات الفنلندية بأنها قد تسمح بمرور أسلحة حلف شمال الأطلسي “الناتو” النووية عبر البلاد، حذر مدير إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف السلطات الفنلندية لكي تكون مستعدة لعواقب خيارها، حيث سيتعين عليها مواجهة الإجراءات المضادة العسكرية والتقنية الروسية، مشيراً إلى أن هلسنكي تناقش حالياً إمكانية الانضمام إلى الأنشطة العملية لدول الناتو لخلق تهديدات لروسيا باستخدام الأسلحة النووية.

من جهتها استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة سلوفينيا لدى موسكو وأبلغتها بطرد أحد دبلوماسييها رداً على طرد موظف بالسفارة الروسية في سلوفينيا.