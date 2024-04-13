الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني في مضيق هرمز

طهران-سانا

احتجزت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني اليوم سفينة شحن في مضيق هرمز مرتبطة بالكيان الصهيوني.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فإن القوات الخاصة بالبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة تحمل اسم (ام اس سي اريس) كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة زودياك ماريتايم مقرها لندن المملوكة من قبل الميلياردير “الإسرائيلي” إيال عوفر.

وبينت أن احتجاز السفينة تم من خلال طائرات الهلكوبتر، كما تم إجلاء الأفراد عن سطحها وسحبها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.