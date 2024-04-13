غياب غير مبرر لبطلات دوري طائرة السيدات عن المسابقة  

لم يكن أحد يتوقع غياب فريق تلدرة بطل دوري كرة الطائرة للسيدات الموسم الماضي عن منافسات دوري هذا العام الذي اختتمت مرحلته الأولى مؤخراً في صالة السودا في طرطوس، ولم يكتفِ الفريق بالغياب عن دوري السيدات بل غاب أيضاً عن دوري الناشئات.

هذا الغياب رسم أكثر من إشارة استفهام، خاصة وأن الفريق يضم في صفوفه نخبة من أفضل لاعبات الطائرة السورية، مع العلم أن إدارة النادي كانت قد ثبتت مشاركتها، ومن ثم انسحبت بتبريرات غير منطقية.

كوادر كرة الطائرة الأنثوية اعتبرت هذا الغياب غير مقبول من قبل إدارة نادٍ كبير له بصمات على لعبة كرة الطائرة، وخرج العديد من الأجيال التي رفدت المنتخبات الوطنية بكافة الفئات، إضافة إلى أن النادي سبق له قبل المشاركة في دورة الأندية العربية، في نسختها السابعة التي اختتمت في شهر شباط الماضي في مدينة الشارقة الإماراتية، كما تمنت الكوادر أن يجد القائمون على اللعبة في نادي تلدرة الحلول المناسبة، وألا يكون مصير لعبة كرة الطائرة مثل غيرها من الألعاب التي ألغيت من قاموس النادي في فترات سابقة.

مدرب سيدات تلدرة كريم يازجي أوضح لـ “البعث” أن غياب الفريق عن الدوري هذا العام جاء مؤلماً، ويعود إلى أن معظم لاعبات الفريق غير قادرات على التدريب والمشاركة بالدوري بسبب الدراسة في الجامعات، وعدم القدرة على التوفيق بين الدراسة واللعب، إضافة إلى سفر بعض اللاعبات المميزات لخارج القطر مثل ميادة وعبير حيدر، والبعض الآخر من المخضرمات ولأسباب عائلية لم يستطعن التدريب واللعب، مضيفاً: هذا الكم الهائل من اللاعبات جعلنا نفكر بالاعتذار عن المشاركة بالدوري، كي لا تتأثر سمعة الفريق بعدم الفوز بأي مباراة، كوننا بطل الدوري لعدة سنوات متتالية، الأمر الثاني يتمثل بعدم توفر السيولة المالية بالنادي، وعدم قدرته على دفع أجور التدريب البسيطة، كل تلك الأمور أثرت على مشاركة النادي، فكان التوجه بإعارة بعض اللاعبات صغيرات السن لنادي السلمية للمشاركة بالدوري.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الدوري أسفرت عن تصدر فريق الشرطة لمجموعته بعد الفوز بأربع مباريات ودون خسارة اي شوط، في حين تصدرت سيدات السلمية المجموعة الثانية دون أي خسارة أيضاً، وبذلك تأهلت سيدات الشرطة والسلمية للدور الثاني.