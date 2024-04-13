منافسات قوية في كأس نادي الباسل لفروسية قفز الحواجز

المحرر الرياضي

أسدل الستار مساء أمس على منافسات بطولة كأس نادي الباسل لفروسية قفز الحواجز التي أقيمت على ميدان نادي الباسل للفروسية (صالة الأغر) على مدار يومين وسط تنافس مثير في المباريات السبع للفئات المختلفة.

ففي فئة الأطفال (children) ومباراة الزمن المثالي بارتفاع حواجز حتى 80 سم حل في المركز الأول الفارس محمد موسى وفي المركز الثاني الفارسة جولية دولة وفي المركز الثالث الفارس جواد دولة ، وفي المركز الرابع الفارسة شهد أبو الدهب ، وفي المركز الخامس الفارس هاشم العقاد.

أما في فئة (mini tour) بارتفاع حواجز حتى 100 سم توج بالمركز الأول الفارس عبدالله العلي وفي المركز الثاني الفارس الجواد النقري وفي المركز الثالث الفارس كرم مهايني وفي المركز الرابع الفارس ليث الدباس وفي المركز الخامس الفارس تيم دياب، وحل في المركز الأول لفئة (handicap) بارتفاع حواجز 120 سم الفارس الحسن النقري وفي المركز الثاني الفارس همام الخولي وفي المركز الثالث الفارس الفريد النقري وفي المركز الرابع الفارسة شام الأسد والفارسة بشرى الأسد في المركز الخامس.

وفي فئة “amatour” بارتفاع حواجز حتى 110 سم حل في المركز الأول الفارس محمد دولة وفي المركز الثاني الفارس الجواد النقري وفي المركز الثالث الفارس مروان زبيبي وفي المركز الرابع الفارس محمد البعلي وفي المركز الخامس الفارس افغيني ديمتروف، وفي فئة (small tour) بارتفاع حواجز 120 سم جاء في المركز الأول الفارس جاد اللحام وفي المركز الثاني الفارس وليد بحبوح وفي المركز الثالث الفارس فريد النقري وفي المركز الرابع الفارس همام شهاب والفارس علي عيسى في المركز الخامس.

أما في فئة (medium tour) بارتفاع حواجز 130 سم توجت بالمركز الأول الفارسة بشرى الأسد وفي المركز الثاني الفارسة شام الأسد وفي المركز الثالث الفارس الجواد النقري، وفي فئة (bigtour) بارتفاع حواجز 140 سم حلت في المركز الأول الفارسة بشرى الأسد.

وفي المركز الثاني الفارس مؤيد الجاموس.