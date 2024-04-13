وزير الاسكان يتفقد الأبنية السكنية لمتضرري الزلزال بحلب.

حلب – معن الغادري

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مراحل انجاز مشاريع السكن لمتضرري الزلزال في منطقة المعصرانية .

و عقب الجولة عقد الوزير عبد اللطيف اجتماعا، موسعاً استمع خلاله إلى عرض تفصيلي عن الاعمال التي تتم للأبنية على الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروع السكني لمتضرري الزلزال في ضاحية المعصرانية ومراحل التقييم والكشف عن الأبنية السكنية المتضررة في مدينة حلب ، واستمع الوزير إلى الإجراءات المتعلقة بتسجيل المتضررين من الزلزال في مركز خدمة المواطن .

و أكد المهندس عبد اللطيف على ضرورة الإسراع بتنفيذ العمل والالتزام بالجودة وإنجاز هذه المشاريع وفق المدة الزمنية المحددة، داعياً إلى الإسراع بإنجاز الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية للجمعيات السكنية وتذليل العقبات لتسهيل العمل ، وإطلاق تسميات جديدة بدلاً من N1- W3.. وغيرها من قبل مجلس المدينة.

بدوره قدم محافظ حلب حسين دياب عرضاً حول ما تم اتخاذه من إجراءات في ملف متضرري الزلزال، مبيناً أنه تم اصدار 8 جداول حتى الآن بأسماء المتضررين، من جميع الفئات، فيما تتم متابعة العمل والتنسيق بين نقابة المهندسين ومجلس المدينة .

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة الدكتور عبد القادر دواليبي في تصريح للصحفيين أن مشروع المعصرانية والذي يتم منحه من قبل الصندوق الوطني لمتضرري الزلزال يتضمن أربع محاضر تتألف من 120 شقة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 84 بالمئة ، وهي الان بمرحلة الانتهاء من أعمال الأكساء الداخلي ليتم تسليم الشقق للمتضررين المكتتبين عليها.

وأضاف أنه فيما يتعلق بباقي الشقق السكنية سيتم الإعداد لشريحة أخرى من شرائح الدعم وهي الأبنية التي تهدمت وفق تقارير لجان السلامة ويتم الان إعداد البيانات الكاملة لها وتحديدها و تخصصها ضمن هذه الأبنية من أجل إقرار الدعم لهم من قبل الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال.

من جانبه أشار رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب المهندس هاني برهوم إلى أنه بلغ عدد اللجان الهندسية والتي تعمل مع مجلس مدينة حلب /80 / لجنة وتم التقييم والكشف عن أكثر من /40/ ألف مبنى وجزء كبير منها سيستفاد من الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال، بالإضافة على أنه تم تشكيل لجان للعمل في قطاعات أخرى والبالغ عددها /75/ لجنة هندسية رباعية مؤلفة من ثلاث مهندسين استشاريين و مهندس معماري ومدقق عملت على الكشف عن أكثر من /15/ الف مبنى بهدف تحديد الأولويات في المستقبل والقيام بتدعيم هذه المباني .

وبين مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب أن قيمة الأعمال التراكمية المنجزة في ضاحية المعصرانية بلغت /26/ مليار ليرة سورية، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل بنسبة 100 بالمئة، وتم تزويد جميع المباني بشبكات المياه والصرف الصحي.