أنشطة حوارية تفاعلية في مكتبة الأطفال العمومية

اللاذقية – مروان حويجة

تستهدف أنشطة وبرامج مكتبة الأطفال العمومية في اللاذقية شريحة الأطفال واليافعين من خلال محطات ثقافية وتعليمية وترفيهية نوعيّة ومتنوعة، ويؤكد القائمون والمشرّفون والمدرّبون في المكتبة أنّ الأولوية في مجمل الفقرات والنشاطات هي للأنشطة التفاعلية التي تجعل الطفل مشاركاً فاعلاً في كل الأنشطة، وأن يكون محاوراً و متحدثاً وليس متلقياً، وهذا ما عبرت عنه الفنّانة التشكيلية عدويّة ديوب رئيسة مجلس إدارة جمعية مكتبة الأطفال العمومية التي أوضحت أنّ الفائدة المنشودة للطفل من المكتبة العمومية مشتقّة من اسم المكتبة ” التفاعلية ” وذلك بتحقيق حالة تفاعلية قصوى بين المكتبة بوصفها مركزاً لمصادر التعلّم، وبين المجتمع بمختلف مكوناته، سواء أفراداً أم مؤسسات، ولفتت الفنانة ديوب إلى أنّ للتفاعل أوجه مختلفة، معرفي، وجداني،اجتماعي، ويتضمن مجموعة من القيم والرسائل القيمية التي تخص كل مجتمع.

من جهتها، مديرة المكتبة فاطمة شحرور، أوضحت أن المكتبة حاضرة بشكل دائم من خلال تقديم أنشطة متنوعة ومتجددة يتم الإعلان عنها مسبقاً بشكل شهري، وهذه الأنشطة تغطي وتراعي كل الشرائح العمرية بدءاً من الطفولة المبكرة إلى المتوسطة واليافعين، وهي شاملة للأنشطة الفنيّة والثقافية والتعليمية، أنشطة الروبوت والرسم والقراءة وأنشطة ترفيهية وغيرها من أنشطة منوّعة يتم تقديمها بأساليب وطرائق متنوعة في إيصال الأفكار، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة مع المتعة في متابعة الأنشطة التي يتفاعل معها الطفل باهتمام وحيوية، وإيصال المعلومة والفائدة بأسلوب مشوّق وحيوي، و تشكّل القيمة النوعية المضافة أولوية في جميع الأنشطة ، ولاسيما في الورشات التفاعلية الموجّهة لكل الشرائح .