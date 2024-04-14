المقداد: الردّ الإيراني على الكيان الصهيوني حق مشروع في الدفاع عن النفس

دمشق-سانا

أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين أن الرد الإيراني على الكيان الصهيوني هو حق مشروع في الدفاع عن النفس، مستنكراً المواقف الغربية المتخاذلة عمّا يقوم به الكيان الغاصب من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

ولفت الوزير المقداد خلال اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إلى أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الرد المناسب على الكيان الصهيوني، وحق مشروع لها في الدفاع عن النفس ضدّ هذا الكيان العنصري الصهيوني الذي لم يحترم القانون الدولي، ولا الإرادة الدولية ولا ميثاق الأمم المتحدة، ورد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كما استنكر الوزير المقداد المواقف الغربية المتخاذلة وسكوتها عمّا يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر وأفعال ضد الإنسانية.

بدوره أكد الوزير عبد اللهيان أن سورية وإيران تقفان في خندق واحد مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني المقاوم في وجه الكيان الصهيوني ومن يدعمه، وأن ردّ الجمهورية الإسلامية كان مدروساً ودقيقاً، مشدّداً على أنها لن تتردد في ممارسة حقها مجدّداً في الدفاع عن نفسها ضدّ أي اعتداء إسرائيلي جديد.

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وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: إنه بتاريخ الأول من شهر نيسان الجاري، قام الكيان العنصري الصهيوني بشن عدوان غادر على مقر السفارة الإيرانية في دمشق، وقد أسفر هذا العدوان الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ومع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عن استشهاد ستة مواطنين سوريين وسبعة إيرانيين كانوا موجودين بحكم عملهم في القنصلية التابعة لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، كما أدى هذا العدوان الهمجي إلى استشهاد عدد من المدنيين المارة أمام السفارة الإيرانية.