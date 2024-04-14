14-أبريل-2024
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البعث أونلاين

انطلاق أعمال الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة

محمد عباس

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية .

ويناقش المشاركون في الملتقى، بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ومعاوني الوزراء في الجهات العامة، عدة محاور تهدف لتطوير العمل الوظيفي والارتقاء بالأداء، منها نظام المراتب الوظيفية وأهميته في دعم الترقية الوظيفية، ونظام تقييم أداء العاملين في الدولة وتطويره وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى تقديم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدى يومين يتخللها تقديم عروض بحثية من قبل المشاركين حول مقترحات الجهات العامة للمحاور المذكورة أعلاه .

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