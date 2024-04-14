ردعاً وليس رداً

لم تخيب الجمهوريةًالاسلامية الظن فيها والثقة بما يصدر عن مسؤوليها وقادتها وحرسها الثورة من مواقف تجاه العدو الصهيوني وردعه وتحجيمه بل وتقزيمة أمامً قوة وبأس الجمهورية الاسلامية الايرانية التي باتت منذ قيام ثورتها بقيادة الأمام الخميني قدس سره وحتى الآن رقماً هاماً في المشهد الدولي وقوة اقليمية فاعلة يحسب لها الجميع الف حساب سيما و انها اعلنت منذ قيامها هويتها الاسلاميةً المستمدة من روح الاسلام وعداءها لقوى الشر ونصرتها للقضية الفلسطينية ودعمها لكل قوى المقاومة للظلم والعدوان والاستكبار العالمي وهي الثورة التي عرفت بأعدائها قبل اصدقائها وجسدت القول بالموقف ما جعلها تخظى باحترام فرى التحرر والحرية .

لقد استطاعت الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تعزز خطابها السياسي بالقوة الذاتية معتمدة على شعبها وثورتها وامكانياتها وثرواتها المادية والبشرية واستثمرت في العقل الوطني وحققت الاستقلال السياسي والاقتصادي والمعرفي والتقاني ما منحها قوة الخطاب وتأثيره وسلطته الايجابية بين مناصريه اضافة الى ان الثورة الاسلامية الايرانية خاصمت الاقوياء لا الضعفاء ما رتب عليها بناء قوة ردعية بمواجهتهم وهو ما حصل خلال سنوات المواجهة والتحدي وكان آخرها ما جرى بالأمس حين اوفت القيادة الايرانية بما وعدت به وحذرت منه الكيان الصهيوني واعوانه وادواته بأنها ستلقن العدو الصهيوني درساً لن ينساه وهو ما حصل بالفعل .

لقد كان للضربة الصاروخية الايرانية للكيان المحتل نتائج ذات طابع استراتيجي سيؤثر على راهنية الصراع ومستقبله فهي المرة الأولى التي يتلقها فيها العدو ضربة مباشرة من دولة ذات سيادة منذ حرب اكتوبر عام 1973 وتشمل كافة الجغرافية المحتلة وهذا فيه كسر لقواعد الاشتباك ونقلة نوعية في حغرافيا الصراع وابعاده الاستراتيجية من حيث الاطراف وتكريس وترجمة حقيقية لوحدة الساحات وتكاملها اضافة الى توسيع دائرة الصراع من صراع فلسطيني اسرائيلي وعربي اسرائيلي الى بعده الاسلامي لجهة أن فلسطين والقدس جزء من الجغرافية الروحية لأبناء الامة وإن ذمتهم ستبقى مشغولة والقول لسماحة السيد على خامنئي المرشد العام للثورة الاسلامية الايرانية حتى يتم تحريرها من رجس الصهاينة المجرمين ولعل عبور الصواريخ الايرانية من فوق قبة الصخرة والمسجد الاقصى تذكير بذلك وانعاش للأمل بتحرير فلسطين الأرض المباركة اضافة الى أن الضربة العسكرية اثبتت للعالم اجمع أن هذا الكيان اوهى من خيط العنكبوت وقابل للهزيمة وبحاجة للحماية الخارجية وغدة سرطانية في المنطقة يجب اجتثاثها وهو كيان مهزوز وجبان يهوى القتل ولكنه يهشى القتال والمواجهة المباشرة فيلجأ لاساليب الغدر والضرب عن بعد وهذا ما ثبت في معارك غزة وجنوب لبنان وسورية .

إن النتائج الاستراتيجية لهذه الضربة الرادعة اضافة الى اثارها النفسية على مستوطنيه وحلفائه وآثارها المعنوية على اطراف محور المقاومة وخاصة الشعب الفلسطيني واهالي غزة وانصار القضية الفلسطينية في العالم هي مسألة غاية في الأهمية لاتقل عن النتائج الغسكرية والسياسية وستشكل تحولا في مسار الصراع مع العدو الصهيوني لصالح قوى المقاومة وقوى التحرر في العالم وتضعف المعسكر الامريكي الصهيوني وتعرقل مسار ما سمي التطبيع والسلام الاقتصادي ويشكل اضافة هامة ودعماً نوعياً لمعركة طوفان الاقصى وقوة لمواقف محور المقاومة ويعزز من مكانة الجمهورية الاسلامية في المنطقة وشعوبها والعالم ويجعلها تكسب المزيد من الحلفاء والاصدقاء .

د . خلف علي المفتاح